Pero todo eso no fue lo único que sucedió, pues hasta a los conductores de la gala les tocó toda la furia de Niurka, tanto así que mientras Jimena Gallegos y Héctor Sandarti comenzaron muy risueños, conforme escuchaban los reclamos de la cubana se desencajaron y el mexicano no pudo más y le respondió todo.

Niurka se descargó contra el show conducido por Héctor Sandarti

“No es mi casa, no es mi casa porque en mi casa no me tratan tan mal como me tratan acá y tampoco me digas que me quieren porque no me quieren, seamos honestos”, comenzó diciendo Niurka con la espada desenvainada mientras Héctor Sandarti apenas le daba la bienvenida y ella no lo dejó hablar por lo enojada que estaba.

Héctor Sandarti estaba haciendo una introducción a los momentos vividos por la cubana dentro de La Casa de los Famosos, pero ella interrumpió: “Y donde ustedes editaron todo lo bueno y también lo sentimental… pusieron todo lo feo, ¿por qué no pusieron eso la semana pasada para que esto no estuviera tan influenciado? Y hablaste muy feo de mi así que no seas hipócrita”, comentó.