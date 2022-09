No está claro si Héctor Medina Grajeda era el padre del bebé del cual Cynthia Anabel Cárdenas estaba embarazada de cinco meses. La fiesta de la familia de la mujer ocurrió en la ciudad de Sylacauga, a 57 millas al este de Bessemer. La pareja se fue de la fiesta por separado en dos autos distintos.

Cynthia Anabel Cárdenas apareció muerta sentada en su auto

Luego de que Cynthia Anabel Cárdenas dejó la fiesta en Sylacagua, su familia ya nunca más la volvió a ver con vida. El domingo 29 de agosto del 2022, a las 6:00 de la mañana, el número de emergencias en Bessemer recibió una llamada para atender el reporte de un posible apuñalamiento.

Varios patrulleros del BPD acudieron al 3300 de Avenue C, en una zona semirural del noreste de Bessemer. Sin embargo, cuando los agentes llegaron no encontraron a nadie apuñalado. No se detalla quién llamó a las autoridades. En un auto afuera de su casa estaba Cynthia Anabel Cárdenas.