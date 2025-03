Aeropuerto Heathrow cierra por un incendio y deja en caos al tráfico aéreo mundial

El aeropuerto de Heathrow, el más grande de Europa, cerró completamente este viernes tras un corte eléctrico causado por un incendio.

La medida provocó una ola de cancelaciones y desvíos de vuelos que impactaron a cientos de miles de pasajeros.

“Para mantener la seguridad de nuestros pasajeros y colegas, no tenemos otra opción que cerrar Heathrow durante todo el día”, anunció el aeropuerto en un comunicado.

Las autoridades advierten que las interrupciones continuarán en los próximos días.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.

To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.

Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025