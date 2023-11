Hashtags en TikTok que dirigen a los niños a contenido prohibido

Peligros en TikTok para niños

Hashtags conducen a contenido inapropiado

Necesidad de educación digital

Hoy en día, es de lo más común ver a un niño, de cualquier edad, pasando el tiempo en la red social de su preferencia. TikTok es el ‘consentido’.

Un padre de familia no mide las consecuencias al dejar a su hijo navegando por Internet con su celular o en la computadora.

De igual manera, no se miden los peligros a los que se enfrentan los pequeños en este mundo virtual. Hay que estar muy atentos.

Aunque suene difícil de creer, hay hashtags en TikTok que, al usarlos, dirigen a los niños a contenido porno.

Los peligros de TikTok

De acuerdo con un estudio de Annual Data Report de Qustodio, los jóvenes pasan una media de 75 minutos diarios en TikTok.

No sonaría mal si solo ven contenido de acuerdo a su edad, pero la realidad no es así, pues no hay ningún tipo de restricción.

Es aquí donde entran los hashtags, los cuales se usan para acceder a cierto tipo de temas en TikTok, pero también te llevan a contenido porno.

Eduardo Cruz, CEO de Qustodio, comentó que una forma de evitar el mal uso de las redes es que recibieran ‘educación digital’.