La sentencia se suma a los más de 20 años que Weinstein, de 70 años, tiene que purgar por una condena similar de 2020 en Nueva York, lo que amplía la caída de alguna vez poderoso magnate del cine que se convirtió en uno de los hombres más señalados por el movimiento #MeToo, informó la agencia The Associated Press.

Ante la situación que ocurrió, relataron que los abogados de Weirstein pidieron una revisión de la moción y poder acceder a una nueva audiencia. Pero, sin duda alguna, uno de los momentos que marcaron fue que Weinstein negó en el tribunal haber realizado cualquier delito y pidió no ser sentenciado a “una vida en prisión”, declaró la agencia EFE.

Harvey Weinstein sentencia: ¿Qué dijo la víctima?

Momentos antes, la mujer había declarado ante el juez sobre el dolor que sintió después de ser agredida por Weinstein. “Antes de esa noche, era una mujer muy feliz y con mucha confianza en sí misma. Me apreciaba y la relación que tenía con Dios”, declaró la mujer identificada como Jane Doe y que estaba llorando.

“Estaba emocionada sobre mi futuro. Todo cambió después de que el acusado me atacó brutalmente. No hay una sentencia de prisión suficientemente larga para deshacer el daño”, reveló la víctima del ataque sexual por parte de Weirstein. Tras los instantes en que se escucharon ambas versiones, aunque después ya no se ofrecieron declaraciones. Archivado como: Harvey Weinstein sentencia