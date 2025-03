Harrison Ford se pierde los Premios Óscar 2024 por enfermedad

Este domingo 2 de marzo se celebra la 97. ª edición de los Premios Oscar, el evento cinematográfico más esperado del año.

La gala tendrá lugar en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, reuniendo a las figuras más influyentes del cine.

Actores, directores, guionistas y productores se darán cita para presenciar la entrega de los galardones más prestigiosos de la industria cinematográfica.

Sin embargo, la ausencia de Harrison Ford ha sorprendido a muchos, pues el legendario actor debió cancelar su asistencia debido a una enfermedad.

Harrison Ford will no longer present at tomorrow’s #Oscars after being diagnosed with shingles.

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 1, 2025

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 1, 2025