Harris insta a los jóvenes a no rendirse y a no dar pasos atrás.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzó este martes un mensaje de aliento a la juventud del país, instándolos a mantener la lucha por sus ideales a pesar de las dificultades y decepciones que puedan enfrentar.

Durante un evento en el condado de Prince George, Maryland, dirigido a estudiantes y jóvenes líderes comunitarios, Harris recalcó la importancia de no abandonar la causa.

«A medida que nos acercamos al final de año, muchas personas me han dicho que se sienten cansadas, tal vez incluso resignadas, que no están seguras de tener la fuerza o el deseo de seguir luchando», señaló Harris.

«Pero déjenme ser muy clara: nadie puede marcharse. Debemos permanecer en la lucha».

