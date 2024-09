Harris Desestabiliza a Trump en el Debate Presidencial

En la cobertura del debate presidencial del martes por la noche, los medios de comunicación de Estados Unidos han resaltado cómo la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, logró sacar de quicio al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, mediante una estrategia de provocación efectiva.

El New York Times (NYT) ofrece un análisis detallado de la actuación de Harris, señalando que desde el inicio del debate, la vicepresidenta explotó la mayor debilidad de Trump: su ego.

Según el NYT, Harris logró desestabilizar al magnate al cuestionar el tamaño y la lealtad de las multitudes en sus mítines, calificarlo de vergüenza ante líderes mundiales, y desafiar la narrativa de auto-suficiencia de Trump al vincular su fortuna con el nepotismo.

“Harris cuestionó el tamaño y la lealtad de las multitudes en sus mítines.

