Harley-Davidson retira más de 82,000 motos por riesgo de accidente.

La icónica marca de motocicletas Harley-Davidson anunció el retiro de 82,117 unidades de su línea Softai.

Esto debido a un defecto que podría provocar pérdida de presión en la llanta trasera y aumentar el riesgo de accidente.

Según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

Así lo informó USA TODAY.

