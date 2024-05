Hamas anuncia que acepta alto el fuego propuesto por Egipto y Qatar

Esto en un intento por detener la guerra de siete meses con Israel en la región, de acuerdo al portal de la agencia de noticias de The Associated Press.

El acuerdo propuesto aún no ha revelado detalles específicos, y hasta el momento no ha habido comentarios oficiales por parte de Israel al respecto.

Preocupaciones ante guerra

The Associated Press señaló que los aliados más cercanos de Israel, incluido Estados Unidos, han dicho repetidamente que Israel no debería atacar Rafah.

Mientras que la inminente operación ha generado alarma mundial sobre el destino de alrededor de 1,4 millones de palestinos que se refugian allí.

Organizaciones de ayuda han advertido que una escalada militar empeoraría la crisis humanitaria en Gaza que terminaría con un destino fatal.

Provocando una oleada de muertes de civiles en una campaña israelí que en casi siete meses ha matado a 34,000 personas y devastado el territorio.