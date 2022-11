La inquietante escena llamó la atención de los medios locales, quienes informaron que el dueño no está entre las víctimas de este suceso que impactó a la comunidad. Por el momento, la policía se encuentra investigando lo sucedido al interior del hogar. Al parecer, el tiroteo habría ocurrido en la tarde de este viernes, indicó The Sun.

En un descubrimiento ‘terrorífico’, el dueño de una casa ubicada en La Plata, Maryland, informó a las autoridades que encontró cinco cuerpos en el interior de su hogar, informó el portal de noticias, The Sun. Aunque no se especificó que pasó al anterior del hogar, la policía del condado de Charles declaró que hubo un reporte de tiroteo y por ello, comenzó la movilización de los agentes.

Hallazgo cuerpos casa Maryland: ¿Se conoce al posible sospechoso?

No obstante, la policía se encuentra investigando los hechos y dieron a conocer que no hay información sobre el posible sospechoso del homicidio; al igual, no se reveló información sobre los cinco cuerpos encontrados en la casa, destacó WUSA 9. La policía continúa en el lugar de los hechos y se espera que en las próximas horas revelen mayor información al respecto; las autoridades, dieron un nuevo informe al respecto, puntualizando la hora del reporte.

"Actualización: Alrededor de las 4 p. m., oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Charles y del Departamento de Policía de La Plata respondieron a una casa unifamiliar en la cuadra 3000 de Wildflower Drive en La Plata por el informe de un tiroteo", informó la Oficina del Sheriff del condado de Charles, en redes sociales.