Hallan un cuerpo sin vida atrapado en la llanta de un avión que aterrizó en Hawái.

Las autoridades de Hawái investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en el compartimiento de una de las ruedas principales de un avión de United Airlines.

Que aterrizó el martes en el aeropuerto de Kahului, en Maui, procedente de Chicago.

El vuelo 202 de United Airlines, un Boeing 787-10, partió del aeropuerto O’Hare de Chicago la mañana del 24 de diciembre y llegó a Hawái en la víspera de Navidad.

Tras el aterrizaje, el personal de la aerolínea descubrió el cuerpo al revisar el tren de aterrizaje principal.

