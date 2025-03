Hallan sin vida a hispana en una maleta en Nueva York.

Su exnovio fue detenido e interrogado por las autoridades, aunque hasta el momento no enfrenta cargos criminales.

Pamela, de 26 años, fue reportada como desaparecida el 2 de marzo, luego de que no llegara a la iglesia como lo tenía planeado.

Cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de marzo de 2025 dentro de una maleta cerca de la autopista Saw Mill River Parkway.

La policía de Nueva York selló la propiedad mientras esperaba una orden judicial para ingresar y continuar con las investigaciones. Hasta el momento, la oficina del médico forense no ha revelado la causa oficial de muerte.

No obstante, no hay registros de video que la muestren salir del edificio.

El GoFundMe para repatriar a Pamela

Para ayudar a la familia con los costos de traslado y funeral, se ha creado una campaña en GoFundMe titulada Help Us Lay Pamela Alcántara Rubiera to Rest.

En la descripción de la campaña, sus familiares escribieron:

«Nuestros corazones están tristes por la pérdida de Pamela Alcántara Rubiera. Ella está en nuestras oraciones y pedimos que esté en las suyas, incluyendo a nuestra familia. Solicitamos su donación para ayudar con el entierro y traslado de Pamela Alcántara Rubiera a República Dominicana para estar al lado de su hermana menor. Agradecemos cualquier colaboración».

Este caso ha generado conmoción en la comunidad y refuerza el llamado de la familia para que se haga justicia. Para aquellos interesados en colaborar, pueden visitar la página de la campaña en GoFundMe.

Puedes acceder al GoFundMe en este enlace.

TE PUEDE INTERESAR: Trump revela la fecha de nuevos aranceles que aplicará al sector automotriz