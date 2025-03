Hallan muerta en su hogar a exfiscal federal nombrada por Biden

La exfiscal para el Distrito Este de Virginia (EEUU), Jessica D. Aber, fue hallada muerta en su casa, en la ciudad de Alexandria, pero se desconoce la causa.

Cabe mencionar que Aber renunció al cargo el pasado enero, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, según señaló la agencia de ‘EFE’.

De acuerdo con medios locales, tras recibir una llamada, la policía de Alexandria llegó hasta la residencia de la exfiscal de 43 años.

Esto poco después de las nueve de la mañana del pasado sábado 23 de marzo, hora local, y la encontraron muerta.

🇺🇸 Former U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia Jessica Aber, who resigned on January 20th, has been found dead in her bed this morning.

She spent years investigating and extraditing a defendant from Israel. He pleaded guilty to recruiting and facilitating the… pic.twitter.com/8Ke9TB2ALd

— Khalissee (@Kahlissee) March 23, 2025