Hallan muerta a la influencer Karen Reyna Dunlap.

La influencer Karen Reyna Dunlap, de 30 años, fue encontrada sin vida en una casa abandonada en Francis Avenue, en el vecindario de Kinsman, Cleveland.

La noticia fue confirmada por la policía local el pasado martes 28 de enero.

Karen fue reportada como desaparecida semanas antes por su familia, tras perder contacto con ella en diciembre. Así lo informa Milenio.

Su hermana, Kira Dunlap, utilizó TikTok para buscar ayuda, compartiendo mensajes en los que pedía información sobre el paradero de Karen.

Social media influencer, Karen ‘Reyna’ Dunlap, was found dead at 30 in an abandoned house after allegedly auditioning for ‘Baddies Midwest.’ https://t.co/oL5a2PbEvo

— Entertainment Tonight (@etnow) January 24, 2025