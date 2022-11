También declararon que el perro de la familia, estaba muerto al momento en que las autoridades ingresaron a la casa, señaló The Sun. La policía comentó que ninguno de los cuerpos tenía signos de violencia, lo que dio un giro a la situación; en estos instantes, las autoridades siguen investigando que causó la muerte de la familia.

“Unos minutos antes, la alerta la dio la madre de la esposa, quien no había podido localizar a su hija desde el sábado 29 de octubre”, informó el fiscal en un comunicado de prensa e informó Oust France. En las fotografías que se dieron a conocer, se muestra a los equipos de rescate y el equipo de forenses fuera del hogar de la familia.

La policía local, en compañía de los bomberos, asistieron al hogar de la familia tras darse a conocer una llamada al número de emergencia realizada por la madre de la esposa, indicó el medio local. En el reporte, detallaron que el hallazgo se realizó alrededor de las 10:00 a.m. (hora local), debido a que la alerta indicó que no tenían contacto con la familia desde un día antes.

Hallan familia muerta Francia: ¿Qué causó la muerte de la familia?

La fiscalía reveló a los medios locales que en las primeras observaciones que obtuvieron, lograron conocer que no había uso de violencia en los cuerpos y la muerte no se produjo por alguna arma de fuego. Al igual, una fuente externa señaló al medio Oust France que los cuerpos de la madre y las dos hijas, presentaron muestras de envenenamiento, aunque esa versión no fue comprobada por las autoridades.

“Las primeras observaciones, realizadas en el lugar por los investigadores y por el médico forense requerido, no revelaron rastros de lesión externa, ni de uso de arma en ninguno de los cuerpos”, informaron las autoridades. “La madre y las dos hijas presentan síntomas de envenenamiento”, declaró una fuente al medio Oust France. Archivado como: Hallan familia muerta Francia