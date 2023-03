“Extraño a mi bebé. Normalmente, cuando nuestra hija se va, sabemos de ella. Llama al día siguiente, llama una hora después de irse, está en una casa, está segura, es agradable y cálida. Pero no escuchamos nada”, señaló José Lucio Chacón, padre de la fallecida joven y citó ABC7. Tras tres meses de búsqueda, la familia ahora busca la verdad de lo que ocurrió con la joven.

El padre de Rosa, José Lucio Chacón, señaló que se encuentra seriamente afectado por la muerte de su hija. Él, señaló que siempre estuvo en constante comunicación con ella y siempre llegaba a casa. Por ello, les extrañó cuando la joven no contestó ninguno de sus mensajes o llamadas, después de que supuestamente iba a abordar el Uber.

Hallan cuerpo Rosa Chacón: ¿Qué pasó con la hispana?

De acuerdo con los detalles que brindaron las autoridades, se conoce que Rosa Chacón fue vista por última vez fuera de su casa, el pasado 18 de enero. Su familia ofreció los videos de seguridad y se observó como la hispana subió a un viaje compartido por parte de la aplicación de Uber, en la cuadra 2800 de South St. Louis Avenue, indicó ABC7.

"Ella dijo: 'Volveré, mamá. Tengo el viaje en Uber de ida y el viaje en Uber de regreso', eso es lo que me dijo", señaló la madre de Rosa al medio de comunicación. La señora Chacón, destacó que no sabía a dónde iba su hija o quién ordenó el viaje para ella y que Uber se negó a decirlo, por lo que no conocen qué sucedió en el trayecto.