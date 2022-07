De acuerdo con el jefe de policía Patrick Ridenhour, el suceso parecía aislado y no existía una amenaza inmediata para la comunidad en la noche del miércoles. “Nuestros equipos de evidencia están aquí, están procesando la escena”, comentó al medio News 12 , citado también por The Sun.

Durante la inspección, los policías hicieron otro descubrimiento desgarrador en el cobertizo del patio trasero de la casa, donde encontraron el cadáver de una mujer. Todas las identidades de las víctimas fueron resguardadas hasta que se les notificara a los miembros de la familia, acotó The Sun.

La policía acudió a la casa, situada en Whaley Street, a las 6.30 de la tarde del miércoles después de escuchar la llamada telefónica de un hombre angustiado quien estaba llorando. Tres niños de entre 5 y 12 años fueron encontrados muertos dentro de la vivienda , indicó el diario The Sun en un reporte actualizado en la madrugada del jueves.

No están buscando a sospechosos tras hallazgo de los cuatro muertos

“Nos aseguramos de que su salud mental y su bienestar (de los oficiales) también estén siendo atendidos en este momento”, apuntó el jefe policial. Hasta la madrugada del jueves 28 de julio no se había nombrado a ningún sospechoso, aunque la policía dijo que no estaba buscando activamente a nadie, indicó The Sun.

Por su parte, News 12 mencionó que la policía no ha revelado la causa de las muertes, pero dijo que cree que todas las víctimas están vinculadas. Tampoco se precisó quién fue el hombre que llamó angustiado al 911 o si está relacionado de alguna forma con el suceso que ha conmocionado a la comunidad y a los oficiales.