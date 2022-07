“No está claro cuánto tiempo ha estado la bacteria en el medio ambiente y dónde más podría encontrarse en Estados Unidos”, indicaron los CDC en un comunicado. Sin embargo, a la doctora Jill Weatherhead, profesora asistente de medicina tropical y enfermedades infecciosas en el Baylor College of Medicine en Houston, no le sorprendió que la bacteria hubiera ingresado al país.

El descubrimiento de la bacteria en suelo estadounidense se produce después de que dos personas que no estaban relacionadas pero que vivían cerca en Mississippi se enfermaron de melioidosis, una en 2020 y la otra en 2022. Según la alerta de salud emitida por los CDC para los médicos, ambos pacientes fueron hospitalizados con sepsis después de desarrollar neumonía. Ambos recibieron antibióticos y se recuperaron.

Los casos no estaban relacionados con la alerta actual, ya que el aerosol se había importado de la India, donde la Burkholderia pseudomallei es endémica, indicó el informe de NBC News. Dos de esas personas, incluido un niño de 5 años, murieron. Los otros dos pacientes quedaron con problemas duraderos de salud física y mental.

¿Cómo se transmite?

Walmart, que vendió ese producto importado, retiró del mercado casi 4,000 botellas del artículo llamado en inglés Better Homes & Gardens Lavender & Chamomile Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray with Gemstone. Y aunque ahora se ha encontrado la bacteria en el suelo y agua de Estados Unidos, los expertos en enfermedades infecciosas dicen que es poco probable que cause un daño generalizado.

“Se necesita una exposición significativa”, ya sea a través de una llaga abierta o por ingestión, para causar enfermedades en las personas, dijo el doctor Chris Woods, profesor de medicina en el Duke Global Health Institute. Por lo general, mencionó, eso ocurre en lugares donde la bacteria ha crecido y se ha concentrado. La agencia de noticias AP acotó que las personas pueden contraer la enfermedad a través de contacto directo con suelo y agua contaminados, especialmente si tienen una herida en una mano o un pie. Además, es posible inhalar la bacteria.