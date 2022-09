Hackers enfermedades AMLO: ACEPTA LOS MALES

Todo lo que se dice allí es cierto, sobre la ambulancia en Palenque porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días, en eso me dio covid y tuve que esperar a que pasara el covid y fui al hospital y me hicieron el cateterismo.

Lo demás de que tiroides pues sí, cuando uno va a ver a los médicos le hacen análisis de todo, y pastillas para tiroides, la hipertensión. Me vencieron los médicos (para tomar pastillas para la gota), no crea, presiona, y uno se defiende, pero terminé con un coktail que tomo por las noches para varias enfermedades, es un síndrome, pero estoy muy bien, dijo López Obrador. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Hackers enfermedades AMLO