Medios reportan posible hackeo de información a la campaña de Trump

Medios reciben filtración confidencial de Trump.

Posible hackeo de campaña investigado.

Se desconoce identidad del informante.

Tres medios de comunicación recibieron material confidencial filtrado de la campaña de Donald Trump.

Entre los documentos estaba un reporte para aceptar a JD Vance como compañero de fórmula.

Politico, The New York Times y The Washington Post decidieron no publicar el material.

En su lugar, escribieron sobre un posible hackeo de la campaña de Trump.

Comparación con la campaña de 2016 y autenticidad de los documentos filtrados

El contraste con la campaña de 2016 es evidente, cuando se publicaron correos filtrados de Hillary Clinton.

Los documentos recibidos por Politico incluían información sobre Vance y el senador Marco Rubio.

La autenticidad de los documentos fue confirmada por dos fuentes independientes.

Se desconoce quién filtró los documentos a los medios.