Hackeo a Claudia Sheinbaum tras entrega de narcotraficantes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que su teléfono móvil y su cuenta de correo electrónico fueron hackeados tras la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos el pasado 27 de febrero, según reportó The New York Times.

Elogios por parte de Trump

Por otro lado, la mandataria cuestionó el artículo titulado ‘Eres dura: cómo Sheinbaum se ganó los elogios de Trump’.

Donde además del hackeo, se menciona la comunicación que ha sostenido con el expresidente estadounidense para negociar los aranceles entre ambos países.

“No sé de dónde saca la información de la llamada con el presidente Trump, no sé quién se la dio. Ahí hay algunos temas que son ciertos, que en general los he contado aquí en la mañanera y que no tengo nada que esconder, y otros temas que no sé de dónde los sacó porque no son reales”, concluyó.

