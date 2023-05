Hacen revelación inesperada de la esposa de DeSantis

La lucha de Casey con el cáncer

«Ella es realmente el paquete completo y hay una foto que tengo de la inauguración de 2019 y luego en 2023 sentada en el escritorio, la misma pose, es más bonita en 2023 que en 2019, y tuvo un hijo, pasó por cuatro años. de esta tontería, y venció al cáncer de mama. ¿Cómo terminas siendo más bonita después de cuatro años de eso? Ella encuentra una manera de hacerlo», dijo DeSantis para el New York Post cuando habló de su esposa.

De igual manera, se recordó el momento en el que DeSantis se postuló a la reelección como gobernador el pasado noviembre y Casey compartió unas palabras sobre su relación mientras se encontraba enferma: «Cuando me diagnosticaron cáncer, me enfrenté a la batalla de mi vida. Él era el papá que cuidaba a mis hijos cuando yo no podía. Él estaba allí para levantarme del suelo cuando literalmente no podía pararme. Estuvo allí para luchar por mí cuando yo no tenía la fuerza para luchar por mí mismo».