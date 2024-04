Hacen llorar a Elizabeth Gutiérrez en Despierta América

Pero lo que ella no se imaginaba era lo que estaba por pasar, pues los presentadores le tenían una sorpresa preparada a la ex de William Levy.

Elizabeth Gutiérrez recibe emotivos mensajes

«Ya sabes que estamos aquí para ti, para lo que se te ofrezca mija, te mando un fuerte abrazo nos vemos», finalizó doña Leonor.

En seguida, colocaron un video de sus hijos, Christopher y Kailey frutos de su relación con William Levy, quienes también la felicitaron.

«Happy Birthday mom, we love you, we hope you have a great day (Feliz cumpleaños mamá, te amamos, esperamos que tengas un excelente día)», dijeron.

Ante los mensajes recibidos, Elizabeth no pudo contener la emoción y al borde de las lágrimas cuestionó a los presentadores: «¿Por qué me hacen esto?».