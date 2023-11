Gustavo Rivera confiesa que él le tomó fotos y videos al cuerpo de su hermana Jenni Rivera

En primer lugar, Don Francisco le preguntó si el éxito y el dinero habían separado a su familia, a lo que ‘Gus’ dijo que eso no era para todos.

«Jenni tuvo muchos problemas»

Y cuando nadie lo veía venir, Gustavo Rivera reveló que, antes de morir, su hermana Jenni tuvo muchos problemas con muchos empleados.

«Le dije a mi mamá que tenía que hablar con Jenni para decirle que iba a viajar con ella. Me dijo que iba a viajar el 8 de diciembre y quería que fuera con ella».

Cabe recordar que La Diva de la Banda murió el 9 de diciembre de 2012 tras dar un inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León.

«Mi hija Karina se casó ese día y no pude estar con Jenni ese mismo día. Si no fuera por mi hija, estoy seguro que no estuviera aquí», comentó.