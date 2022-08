“Si me dolió que se le atacara así honestamente. Ella nunca había tenido un escándalo, digo fue un beso, pero no dejó de ser escándalo, creo que se le echó mucho carbón al fuego”, confesó el artista. Además, también acabo diciendo que el redujo su círculo de amigos, ya que probablemente, fue uno de sus allegados quien filtró la foto de la pareja “Reduje muchísimo mi círculo de amigos, que no eran tan allegados, en el momento tu preguntas pero todos te dicen que no”, aseguró a Chismorreo

“Vengo de una familia, de mis papás que se llevan 10 años, tengo muchos amigos (en la misma situación), entonces para mí no es un problema”. También dijo que le dolió que todo acabara así, pues se enamoró de Ángela. Pese a esto, no piensa tomar acciones legales en contra de los que filtraron las imágenes.

No entendía el por qué recibieron tantas críticas…

Finalmente, Gussy confesó que ‘le viene y le va’ lo que la gente opine acerca de esta relación. Dijo que su madre, no entendía la manera en la que la gente los comenzó a atacar tanto, pues simplemente eran una pareja disfrutando de su amor, pues no pueden tener contentos a todo mundo.

Me va y me viene lo que digan, no vivo de eso, me dedico a componer canciones, pero si de repente que le hablaran a mi mamá para decirle ‘mire que salió tu hijo aquí, dijeron esto y esto’ […] hacerle entender que no podemos controlar lo que digan de nosotros, podemos controlar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, pero no podemos tener contentos a todo mundo”, declaró (VER VIDEO COMPLETO).