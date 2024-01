Sueño Millonario: Guiomar Obregón, la mujer que hipotecó su casa para hacer un trabajo

Precision 2K

Guiomar Obregón es la fundadora de Precision 2000 (P2K o Precision 2K). Como se dijo anteriormente, la compañía obtuvo su primer proyecto importante en el aeropuerto de Georgia.

Después del trabajo del aeropuerto, otros proyectos llegaron, pero la empresa atravesó momentos difíciles. Tuvieron que reducir personal.

No obstante, la empresa volvería a crecer debido a un trabajo que también sería en el aeropuerto, específicamente un park and ride. Curiosamente, por la pandemia no lo usaron. Dice Guiomar, no hace mucho lo empezaron a usar.

Actualmente la empresa cuenta con 80 empleados en épocas de calor; en invierno, 60. Esto es debido a que trabajan en exteriores.