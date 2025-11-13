Buscar
Inicio » Deportes » Guillermo Ochoa aparece con la Selección… sin estar convocado

Guillermo Ochoa aparece con la Selección… sin estar convocado

Ni la Federación Mexicana ni el técnico Javier Aguirre se han pronunciado sobre la participación del arquero , quien fue excluido de la lista.
Por 
2025-11-13T04:41:54+00:00
Foto: Concacaf

Publicado el 12/11/2025 a las 23:41

Guillermo Ochoa, actual portero del AEL Limassol de Chipre, fue tendencia nuevamente tras aparecer en imágenes con el nuevo jersey de la Selección Mexicana, a pesar de no estar convocado para la Fecha FIFA de noviembre.

En plena concentración del Tri, Ochoa posó junto a Luis Ángel Malagón, actual arquero titular, en un shooting promocional con el uniforme de portero, lo que generó reacciones divididas en redes sociales.

Nadie ha explicado su aparición

Ni la Federación Mexicana ni el técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre se han pronunciado sobre la participación del arquero veterano, quien fue excluido de la lista oficial. Se espera que sea tema de pregunta en próximos días.

Guillermo Ochoa genera polémica al aparecer con el Tri
Guillermo Ochoa genera polémica al aparecer con el Tri / Foto: Mezcalent

Lo que viene para el Tri

México enfrentará a Uruguay el sábado 15 de noviembre en Torreón, buscando revancha tras ser goleado en su último cruce. Posteriormente, el martes 18 de noviembre, jugarán en Estados Unidos contra Paraguay, cerrando así su año pre-mundialista.

