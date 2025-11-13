Guillermo Ochoa aparece con la Selección… sin estar convocado

Ni la Federación Mexicana ni el técnico Javier Aguirre se han pronunciado sobre la participación del arquero , quien fue excluido de la lista.

Guillermo Ochoa, actual portero del AEL Limassol de Chipre, fue tendencia nuevamente tras aparecer en imágenes con el nuevo jersey de la Selección Mexicana, a pesar de no estar convocado para la Fecha FIFA de noviembre.

En plena concentración del Tri, Ochoa posó junto a Luis Ángel Malagón, actual arquero titular, en un shooting promocional con el uniforme de portero, lo que generó reacciones divididas en redes sociales.

👀 ¿Memo Ochoa tiene asegurado el Mundial 2026? 🧐 Captan a Guillermo Ochoa grabando comerciales de la Selección Mexicana con la nueva playera en el CAR.#MemoOchoa #SeleccionMexicana #Mundial2026 pic.twitter.com/9M4KdpwuU7 — Sports Arenas (@SportsArenasMx) November 13, 2025

Nadie ha explicado su aparición

Ni la Federación Mexicana ni el técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre se han pronunciado sobre la participación del arquero veterano, quien fue excluido de la lista oficial. Se espera que sea tema de pregunta en próximos días.

Lo que viene para el Tri

México enfrentará a Uruguay el sábado 15 de noviembre en Torreón, buscando revancha tras ser goleado en su último cruce. Posteriormente, el martes 18 de noviembre, jugarán en Estados Unidos contra Paraguay, cerrando así su año pre-mundialista.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO