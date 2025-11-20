¿Eres inmigrante? descubre qué hacer y qué no hacer durante una redada de ICE

Guía para migrantes que explica cómo actuar durante operativos de ICE y cuáles son los pasos para protegerte en situaciones de riesgo.

¿Qué hacer si llega el ICE?

Mantener calma en operativos

Estos pasos te pueden salvar Estar frente a agentes migratorios, escuchar un golpe inesperado en la puerta o presenciar una redada en el vecindario es hoy una realidad constante para miles de familias migrantes en Estados Unidos, donde cada decisión en esos segundos puede marcar una diferencia crucial. Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, las detenciones de migrantes indocumentados han aumentado de manera significativa. Guía para migrantes durante una redada de ICE A pesar de que las cifras ya son elevadas, la administración del presidente Trump prevé profundizar su estrategia, lo que genera preocupación en comunidades enteras ante operativos, redadas y visitas domiciliarias de ICE. TE PUEDE INTERESAR: Operativo de ICE deja más de 100 detenidos en bodegas de ropa usada La presencia de agentes migratorios suele generar temor, por lo que organizaciones, activistas y abogados destacan la importancia de conocer los derechos básicos y las acciones adecuadas durante estos encuentros.

¿Cómo actuar si ICE llega a la casa, al vecindario o al trabajo? Federal agents arrest liberal terrorlsts in Charlotte for warning illegal immigrants of ICE raids.. I voted for this.. 👏👏 pic.twitter.com/1V8cLpFnae — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) November 18, 2025 Especialistas en inmigración señalan que mantener la calma es el primer paso indispensable para reaccionar correctamente durante un operativo. Las familias deben hablar previamente sobre cómo actuar, incluidos los niños, para evitar que alguien abra la puerta sin saber quién se encuentra afuera. La Coalición de Illinois por los inmigrantes y los refugiados recomienda no abrir la puerta si un agente de ICE toca, y enseñar a los menores a no hacerlo bajo ninguna circunstancia.

Abogados de inmigración explican que los oficiales de ICE solo pueden ingresar legalmente a una vivienda o a un negocio si presentan una orden judicial firmada por un juez. Si alguien presencia un operativo en la comunidad, la Coalición mantiene una línea de ayuda disponible las 24 horas para orientarlo. El número a llamar es 1855-HELP-MY-FAMILY (1855 435 7693). Si un oficial detiene a una persona en medio de un operativo, los abogados recuerdan que existe el derecho a permanecer en silencio antes de responder cualquier pregunta.

Lo que no se debe hacer frente a un operativo migratorio La Coalición de Illinois y distintos abogados de inmigración advierten que discutir con agentes de ICE, policías o cualquier otro funcionario sobre el estatus migratorio puede agravar la situación. También desaconsejan firmar documentos cuyo contenido no se comprenda totalmente. Si alguien presencia una redada o un posible operativo, se recomienda buscar un lugar seguro desde donde observar sin interferir. En el caso de ser ciudadano estadounidense, es posible grabar lo que ocurre siempre que no se obstruyan las acciones de los oficiales.

¿Qué hacer si eres migrante y eres detenido por ICE o la Policía? Las detenciones pueden ocurrir en distintos escenarios: en la vivienda, durante paradas de tránsito, en lugares de trabajo o en espacios públicos donde ICE realiza operativos. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) recomienda que, si alguien no tiene documentos migratorios, indique que desea permanecer en silencio o que quiere consultar con un abogado antes de responder preguntas. El derecho a no revelar información personal, incluido el estatus migratorio, se mantiene a menos de que la persona posea documentos que acrediten su estancia legal y sea mayor de 18 años.

La ACLU detalla distintos tipos de detención Si la Policía realiza la detención, debe existir una causa probable relacionada con un posible delito, y la persona tiene derecho a un abogado asignado por el Gobierno. Si la detención la hace ICE, el Gobierno no está obligado a proporcionar un defensor. Pero sí debe entregar una lista de abogados gratuitos o de bajo costo. Si la detención ocurre en un vehículo, tren o autobús. La persona puede negarse a la inspección del auto si no existe sospecha de evidencia relacionada con un delito.

Si la detención ocurre en la frontera, un agente de CBP necesita una sospecha razonable de violación migratoria o federal. Mientras que ICE requiere causa probable. En un contexto donde los operativos migratorios pueden ocurrir sin previo aviso. Conocer los derechos y las acciones permitidas bajo la ley se vuelve una herramienta esencial para enfrentar situaciones de riesgo. ¿Tú o alguien que conoces ha vivido una situación similar con ICE? Cuéntanos tu experiencia o tus dudas para seguir informando a la comunidad.