Cómo elegir el mejor plan de Medicare antes del 7 de diciembre

El 7 de diciembre es la fecha límite para que los beneficiarios de Medicare seleccionen un plan de Medicare Advantage que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.

Este período de inscripción es una oportunidad crucial para aquellos que buscan cobertura médica a medida, especialmente para personas mayores de 65 años.

Según Steven Ruiz, vocero de Medicare Advantage para Humana, es importante comprender que los planes de Medicare Advantage son ofrecidos por aseguradoras privadas.

A diferencia del Medicare Original, estos planes pueden incluir beneficios adicionales como cobertura de medicamentos, atención dental, visual y auditiva.

Aquí, le presentamos una guía práctica con puntos clave a tener en cuenta para tomar la decisión adecuada:

