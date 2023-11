Mitos y Leyendas: Cabeza de Flecha, el tonto afortunado (segunda parte)

Cabeza de Flecha tembló del miedo. Demonio escupió el fuego pero el círculo no prendió. Lo hizo una segunda vez y salió victorioso. Flamígero dijo: «Vaya !Ahora tengo amo! Haré lo que tú me pides y te seguiré con gusto a donde sea.

Cabeza de Flecha regresa a donde Maíz Amarillo

Nube Negra estaba contento y feliz con nuestro protagonista. «Ahora sí, te casarás con este hombre.» No obstante, Maíz Amarillo dijo, «todavía no. Jugaremos al escondite dos veces.»

La mujer explicó las reglas, «Primero, yo me ocultaré dos veces. Si me hallas, entonces tú lo harás el mismo número de veces. Si no puedo encontrarte, me casaré contigo».

Todos dijeron que estaban de acuerdo con el juego. Maíz Amarillo se escondió. Nuestro guerrero estaba un poco nervioso con el juego.

Pensaba si podría ganar de nuevo. Flamígero se acercó a él y le dijo que no se preocupara y que todo saldría bien para Cabeza de Flecha. El juego comenzó.