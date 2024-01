Guatemalteco muere mientras podaba un árbol en Florida

Cabe resaltar que no tenía arnés ni ningún cable de seguridad que lo sujetara al tronco. Norman se movilizaba de un lugar a otro del árbol, sujetándose solamente con sus piernas.

Al ver que su hermano no respondía a los gritos, Norman trepó hasta la cima del gran árbol, donde colgaba su hermano de cabeza con un gran tronco atrapado entre sus brazos y cabeza.

Aunque los testigos no tienen precisión del momento exacto en que ocurrió todo, aseguraron a los oficiales que sintieron una ráfaga fuerte de viento y vieron caer una rama sobre Nelson, desde ese momento quedó inconsciente para siempre.

Nelson no conseguía trabajo

«El joven tenía dos semanas de buscar trabajo y no encontraba por lo que se animó a hacer ese trabajo», se lee por parte de las redes sociales.

«No obstante, no tenía idea que era de mucho riesgo y acabaría con su vida”, se repite una y otra vez en los post publicados por los amigos de Nelson.

La familia ahora busca ayuda de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos para poder repatriar el cuerpo.

Iniciaron una recaudación en Go Fund Me, pero hasta el momento no se han reportado donaciones.