Guatemalteco se entrega a migración abandonando su sueño américano

Guatemalteco se entrega a migración.

La realidad de un sueño truncado.

Muro vigilado por el ejército estadounidense.

Carlos Gómez, un hombre guatemalteco de 37 años, vio desvanecerse su sueño americano a escasos metros de la meta: cruzar hacia Estados Unidos.

Después de más de un mes de arduo viaje desde Guatemala, Carlos llegó a Ciudad Juárez con las esperanzas intactas pero los recursos agotados.

«Hace tres días llegué a Ciudad Juárez, me vine en buses, otros me dieron raite; para mí es un dolor no haber cruzado la frontera», lamentó Carlos.

Quien partió de su país con apenas 20 mil quetzales y unas pocas mudas de ropa, dejando atrás a su esposa y cuatro hijos en busca de mejores oportunidades laborales.

Guatemalteco abandona el sueño americano

Con el río Bravo como testigo, Carlos se enfrentó a la realidad de un sueño truncado.

Mientras sostenía una bolsa azul con una botella de refresco y unos pedazos de pan como único tesoro.

Intentó entregarse a la Patrulla Fronteriza, pero la barrera del idioma y la frustración de no poder ser comprendido en su español cansado lo llevaron a resignarse.

«Ya me vieron, me contestaron en inglés, pero no me entienden ni yo los entiendo», expresó Carlos con resignación.