Guatemalteco acusado de quemar a una mujer en metro de Nueva York se declara no culpable

El video también muestra cómo Zapeta regresa hacia la mujer, pero en lugar de intentar apagar las llamas, agita una camisa frente a ella, aparentemente con la intención de avivar el fuego.

Este comportamiento ha generado conmoción, ya que no se muestra ningún intento de ayudar a la víctima.

Zapeta, quien era un sintecho conocido en la ciudad, tenía un historial que incluye problemas con el alcohol.

Según datos de la agencia federal de inmigración, Zapeta ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Arizona y fue deportado en 2018.

A man set a woman on fire while she was sleeping early on a NYC subway on Dec 22, and the victim was later pronounced dead.

The NYPD has arrested a suspect, 33-year-old Sebastian Zapeta, who reportedly entered the US from Guatemala in 2018.

The suspect’s motive remains unclear. pic.twitter.com/p78baHylIx

