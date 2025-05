Acusan a guatemalteco por intentar obtener custodia de niños inmigrantes con pruebas falsas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Luciano Tinuar Quino, un guatemalteco de 57 años, por presentar declaraciones y evidencias falsas con el objetivo de patrocinar y obtener la custodia de niños inmigrantes que llegaron al país sin acompañante.

Tinuar Quino está acusado de presentar múltiples solicitudes a la Oficina de Reubicación de Refugiados.

Una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos responsable de la protección de los menores inmigrantes no acompañados.

El guatemalteco presentó una solicitud para patrocinar a un adolescente de 15 años que cruzó la frontera sin acompañante en agosto de 2022.

🚨JUST IN: An illegal alien from Guatemala was charged with fraudulently sponsoring unaccompanied children in the United States.

Luciano Tinuar Quino, 57, illegally entered the United States in 2016 and at one point resided in New Jersey, according to ICE. He allegedly submitted… pic.twitter.com/eh8sM0m62i

