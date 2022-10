Guardian empata la serie al derrotar a los Yankees

El jugador hispano Óscar González produjo la carrera de la ventaja

“Simplemente buscamos una forma de embasarnos”

Guardians empatan Yankees. Los Guardianes saben convertir los pequeños hits en grandes victorias. El dominicano Óscar González produjo la carrera de la ventaja con un sencillo, el segundo hit afortunado de Cleveland en el décimo inning, y los Guardianes se sobrepusieron a un déficit de dos anotaciones para imponerse el viernes 4-2 a los Yanquis de Nueva York.

Con ello, igualaron la serie divisional de la Liga Americana a una victoria por equipo. Nada mal para un equipo que sólo conectó un extrabase en el inning decisivo, un doble de Josh Naylor. “No es una manera fácil de ganar, pero ello no quiere decir que no sea posible”, destacó el manager de Cleveland, Terry Francona, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Otro dominicano José Ramírez, inauguró el décimo capítulo ante Jameson Taillon con un globito que cayó justo frente al jardinero izquierdo venezolano Oswaldo Cabrera para un doble. Ramírez apretó el paso y se deslizó de cabeza en la tercera base, luego que el antesalista Josh Donaldson hizo un tiro desviado a la intermedia para un error.

González, cuyo cuadrangular en la 15ta entrada del encuentro del sábado anterior completó la barrida sobre Tampa Bay en la serie de comodines, logró esta vez un batazo corto al jardín derecho ante Taillon, quien apareció por primera vez como relevista, tras 143 aperturas en las mayores.