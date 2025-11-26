Tras 600 detenciones en Chicago, Texas trae de vuelta a 200 agentes antes del Thanksgiving.
Publicado el 11/25/2025 a las 19:36
- Texas ordena retorno inmediato
- Illinois rechaza despliegue federal
- Operativos dejan 600 detenidos
Segun informa Univisión, El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que los 200 agentes de la Guardia Nacional enviados a Illinois para apoyar operativos federales de inmigración regresarán a su estado antes del Thanksgiving.
Abbott señaló en una entrevista con Nexstar que las tropas desplegadas en Illinois en octubre ya recibieron la orden formal de retornar.
Los agentes habían sido enviados inicialmente para brindar apoyo federal en tareas migratorias como parte del operativo conocido como “Operación Midway Blitz”.
Sin embargo, durante su estancia no fueron desplegados en campo y permanecieron instalados en el Centro de Comando de la Estación Naval de los Grandes Lagos.
Instalaciones y rechazo del gobernador de Illinois
Este centro ofreció instalaciones como oficinas, áreas de entrenamiento, estacionamientos, lavandería portátil y espacios de almacenamiento para los agentes federales.
Normalmente, los despliegues de este tipo requieren la aprobación del gobernador del estado anfitrión antes de ejecutarse.
En este caso, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, rechazó la llegada de los agentes desde el principio.
La decisión de enviar tropas federales a Illinois generó tensiones políticas entre ambos estados desde el momento de su anuncio.
Guardia Nacional Texas y contexto migratorio federal
La presencia de la Guardia Nacional en Illinois estuvo vinculada a la promesa de campaña del presidente Donald Trump de impulsar el mayor programa de deportaciones internas en la historia de Estados Unidos.
Ese plan tenía como objetivo expulsar a un millón de personas al año, lo que dio pie al incremento de agentes federales y al despliegue de tropas en distintos puntos del país.
Trump señaló repetidamente a varios estados gobernados por demócratas como zonas críticas debido a lo que describió como altos niveles de delincuencia.
Esto desencadenó la implementación de operativos como “Midway Blitz” y “At Large”, cuyo alcance generó preocupación en autoridades estatales y locales.
Batalla legal en Illinois contra despliegue federal
Ante la llegada de agentes federales, tanto el gobernador Pritzker como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, iniciaron una batalla legal para limitar su actuación.
Ambos funcionarios firmaron órdenes de restricción para frenar las acciones de los agentes federales dentro del estado.
La disputa legal se desarrolló bajo el contexto de la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar tropas a estados incapaces de controlar disturbios o que desafíen leyes federales.
El gobierno federal argumentó que su actuación era legal, mientras Illinois señaló que la medida era una intromisión indebida.
Corte limita presencia militar en Illinois
El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito emitió un dictamen que permitió que las tropas de la Guardia Nacional enviadas por la administración Trump permanecieran en Illinois.
La corte estableció que esas tropas solo podían quedarse bajo control federal y sin funciones directas como patrullaje o protección de propiedad federal.
Ese fallo limitó considerablemente las facultades de acción de los agentes que permanecieron en la Estación Naval de los Grandes Lagos.
También dejó claro que su presencia no podría utilizarse para intervenir en asuntos locales sin aprobación estatal.
Balance de detenciones en el operativo Midway Blitz
Paralelamente, una jueza federal emitió una moción de emergencia para impedir que la administración Trump desplegara tropas de la Guardia Nacional en Chicago.
La moción fue solicitada como respuesta a la expansión de la estrategia federal de control migratorio dentro del área metropolitana.
Su aprobación detuvo los planes inmediatos de enviar agentes adicionales a la ciudad como parte de los operativos federales.
Una lista entregada por la administración Trump reveló que más de 600 personas fueron detenidas por ICE en Chicago, pero solo 16 tenían antecedentes penales.