Tras 600 detenciones en Chicago, Texas trae de vuelta a 200 agentes antes del Thanksgiving.

Texas ordena retorno inmediato

Illinois rechaza despliegue federal

Operativos dejan 600 detenidos

Segun informa Univisión, El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que los 200 agentes de la Guardia Nacional enviados a Illinois para apoyar operativos federales de inmigración regresarán a su estado antes del Thanksgiving.

Abbott señaló en una entrevista con Nexstar que las tropas desplegadas en Illinois en octubre ya recibieron la orden formal de retornar.

Los agentes habían sido enviados inicialmente para brindar apoyo federal en tareas migratorias como parte del operativo conocido como “Operación Midway Blitz”.

Sin embargo, durante su estancia no fueron desplegados en campo y permanecieron instalados en el Centro de Comando de la Estación Naval de los Grandes Lagos.

Instalaciones y rechazo del gobernador de Illinois

Este centro ofreció instalaciones como oficinas, áreas de entrenamiento, estacionamientos, lavandería portátil y espacios de almacenamiento para los agentes federales.

Normalmente, los despliegues de este tipo requieren la aprobación del gobernador del estado anfitrión antes de ejecutarse.

En este caso, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, rechazó la llegada de los agentes desde el principio.

La decisión de enviar tropas federales a Illinois generó tensiones políticas entre ambos estados desde el momento de su anuncio.