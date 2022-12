La Guardia Nacional hizo un recorrido puerta por puerta el miércoles en partes de Buffalo tras la tormenta invernal

Verifican que las personas que se quedaron sin energía eléctrica estuvieran bien

Las autoridades enfrentaban la posibilidad trágica de hallar más víctimas en medio de la nieve que se derretía

La Guardia Nacional hizo un recorrido puerta por puerta el miércoles en partes de Buffalo para verificar que las personas que se quedaron sin energía eléctrica estuvieran bien luego de la tormenta invernal más letal en el área en décadas, y las autoridades enfrentaban la posibilidad trágica de hallar más víctimas en medio de la nieve que se derretía, de acuerdo con información de AP, EFE y El Imparcial.

Ya se han reportado más de 36 fallecimientos en el oeste de Nueva York a consecuencia de la tempestad que el viernes y el sábado azotó gran parte del país, incluido Buffalo. El panorama es desolador, las familias comienzan a tratar de rehacer su vida mientras las temperaturas mejoran y sale el sol.

CASOS DE EXTREMA PRECAUCIÓN

Carolyn Eubanks, que utilizaba una máquina de oxígeno para respirar, se desplomó tras quedarse sin energía eléctrica en su casa de Buffalo en un momento en que los rescatistas no podían responder a las llamadas telefónicas, le dijo su hijo Antwaine Parker al periódico The Buffalo News. “Me dijo ‘Ya no puedo seguir’ y yo le dije: ‘Mamá, sólo ponte de pie’. Cayó en mis brazos y nunca dijo una palabra más”, le dijo Parker al diario.

Parker y su medio hermano tocaron en las casas de los vecinos en busca de ayuda. La hallaron cuando un desconocido, David Purdy, respondió a su llamado y les ayudó a cargar a Eubanks, de 63 años, hasta el interior de su vivienda e intentó en vano reanimarla. Purdy y su prometida custodiaron el cuerpo hasta que los rescatistas llegaron al día siguiente. “Lo hice con el mayor respeto que pude”, le dijo Purdy a The Buffalo News, se informó sobre la Guardia Nacional que recorre las casas por tormenta invernal.