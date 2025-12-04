Buscar
Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans antes de Navidad en medio del operativo migratorio 'Catahoula Crunch'

Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans antes de Navidad en medio del operativo migratorio ‘Catahoula Crunch’

Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans antes de Navidad en medio del operativo migratorio Catahoula Crunch y el patrullaje federal.
Por 
2025-12-04T20:36:06+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/04/2025 a las 15:36

  • Guardia Nacional desplegará apoyo
  • Aumentan patrullajes federales urbanos
  • Operativo migratorio genera tensión

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, confirmó un despliegue de la Guardia Nacional en el área de Nueva Orleans antes de Navidad.

La decisión ocurre mientras ya hay cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza en la región como parte del operativo migratorio denominado Catahoula Crunch.

El movimiento federal responde a la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump para detener a inmigrantes acusados de crímenes.

Landry aseguró que el refuerzo militar se concretará en los próximos días. El anuncio llega cuando el clima político y de seguridad en torno a la migración se mantiene tenso en Louisiana.

Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans

Las autoridades estatales no han dado detalles públicos sobre la dimensión exacta del despliegue, según Univision.

Sí confirmaron que será antes de Navidad y que operará en coordinación con agencias federales.

TE PUEDE INTERESAR: A punta de armas, ICE confirma primeros detenidos durante la Operación Catahoula Crunch

En la zona metropolitana de Nueva Orleans ya se encuentran cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Forman parte del operativo Catahoula Crunch, que ha dejado varias personas detenidas en la región. El operativo se ha concentrado en acciones para localizar y detener a inmigrantes acusados de delitos.

Patrullajes federales en calles de Nueva Orleans

Desde ayer, agentes federales comenzaron a patrullar las calles de Nueva Orleans.

Un funcionario de Seguridad Nacional confirmó que se trata de parte de la ofensiva migratoria impulsada por la administración Trump.

El objetivo es detener a inmigrantes que, según el gobierno federal, tienen señalamientos criminales.

Los patrullajes se desplegaron tanto en zonas céntricas como en suburbios.

Estos movimientos ocurren mientras organizaciones comunitarias permanecen en alerta.

Los recorridos han sido constantes y se han producido en horarios diversos.

Un residente relató que vio cómo algunos agentes arrestaban a varios hombres frente a una tienda de mejoras para el hogar.

La escena ocurrió en un sector de Nueva Orleans con alta población hispana.

El residente indicó que los movimientos policiales fueron rápidos y sin aviso previo.

Patrullajes enmascarados generan preocupación

Agentes enmascarados participaron en los operativos de este suburbio de mayoría hispana.

Patrullaron en vehículos con matrícula oficial y también en autos sin placas visibles.

Este tipo de despliegue se ha repetido en varias ciudades importantes en los últimos meses.

Las imágenes de agentes encubiertos han generado inquietud entre comunidades locales.

Para muchos residentes, la presencia de fuerzas federales crea un ambiente de incertidumbre.

El operativo Catahoula Crunch sigue activo y acumula detenciones conforme avanza diciembre.

Las autoridades estatales y federales mantienen silencio sobre cuántas detenciones totales se han realizado.

Tampoco han informado cuánto tiempo permanecerán estos despliegues en Nueva Orleans.

Etiquetas: , , ,
