Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans antes de Navidad en medio del operativo migratorio ‘Catahoula Crunch’

Guardia Nacional desplegará apoyo

Aumentan patrullajes federales urbanos

Operativo migratorio genera tensión

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, confirmó un despliegue de la Guardia Nacional en el área de Nueva Orleans antes de Navidad.

La decisión ocurre mientras ya hay cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza en la región como parte del operativo migratorio denominado Catahoula Crunch.

El movimiento federal responde a la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump para detener a inmigrantes acusados de crímenes.

Landry aseguró que el refuerzo militar se concretará en los próximos días. El anuncio llega cuando el clima político y de seguridad en torno a la migración se mantiene tenso en Louisiana.

Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans

➡️ Gobernador de Louisiana confirma el despliegue de la Guardia Nacional en Nueva Orleans. Esto se sabe 👉 https://t.co/3MWF5Lc8Om Informa @LidiaTerrazas pic.twitter.com/js6NodLudp — Univision Noticias (@UniNoticias) December 4, 2025

Las autoridades estatales no han dado detalles públicos sobre la dimensión exacta del despliegue, según Univision.

Sí confirmaron que será antes de Navidad y que operará en coordinación con agencias federales.

TE PUEDE INTERESAR: A punta de armas, ICE confirma primeros detenidos durante la Operación Catahoula Crunch

En la zona metropolitana de Nueva Orleans ya se encuentran cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Forman parte del operativo Catahoula Crunch, que ha dejado varias personas detenidas en la región. El operativo se ha concentrado en acciones para localizar y detener a inmigrantes acusados de delitos.