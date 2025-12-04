Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans antes de Navidad en medio del operativo migratorio ‘Catahoula Crunch’
Publicado el 12/04/2025 a las 15:36
- Guardia Nacional desplegará apoyo
- Aumentan patrullajes federales urbanos
- Operativo migratorio genera tensión
El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, confirmó un despliegue de la Guardia Nacional en el área de Nueva Orleans antes de Navidad.
La decisión ocurre mientras ya hay cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza en la región como parte del operativo migratorio denominado Catahoula Crunch.
El movimiento federal responde a la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump para detener a inmigrantes acusados de crímenes.
Landry aseguró que el refuerzo militar se concretará en los próximos días. El anuncio llega cuando el clima político y de seguridad en torno a la migración se mantiene tenso en Louisiana.
Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans
➡️ Gobernador de Louisiana confirma el despliegue de la Guardia Nacional en Nueva Orleans.
Esto se sabe 👉 https://t.co/3MWF5Lc8Om
Informa @LidiaTerrazas pic.twitter.com/js6NodLudp
— Univision Noticias (@UniNoticias) December 4, 2025
Las autoridades estatales no han dado detalles públicos sobre la dimensión exacta del despliegue, según Univision.
Sí confirmaron que será antes de Navidad y que operará en coordinación con agencias federales.
En la zona metropolitana de Nueva Orleans ya se encuentran cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza.
Forman parte del operativo Catahoula Crunch, que ha dejado varias personas detenidas en la región. El operativo se ha concentrado en acciones para localizar y detener a inmigrantes acusados de delitos.
Patrullajes federales en calles de Nueva Orleans
𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐒𝐚𝐲𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐃𝐞𝐩𝐥𝐨𝐲 𝐭𝐨 𝐍𝐞𝐰 𝐎𝐫𝐥𝐞𝐚𝐧𝐬 𝐚𝐭 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫’𝐬 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭
Louisiana Gov. Jeff Landry said he expected the National Guard troops to arrive before Christmas. pic.twitter.com/WqJweZpmtX
— Trumpusa1 (@Trumpusa1A1) December 4, 2025
Desde ayer, agentes federales comenzaron a patrullar las calles de Nueva Orleans.
Un funcionario de Seguridad Nacional confirmó que se trata de parte de la ofensiva migratoria impulsada por la administración Trump.
El objetivo es detener a inmigrantes que, según el gobierno federal, tienen señalamientos criminales.
Los patrullajes se desplegaron tanto en zonas céntricas como en suburbios.
Estos movimientos ocurren mientras organizaciones comunitarias permanecen en alerta.
Los recorridos han sido constantes y se han producido en horarios diversos.
Un residente relató que vio cómo algunos agentes arrestaban a varios hombres frente a una tienda de mejoras para el hogar.
La escena ocurrió en un sector de Nueva Orleans con alta población hispana.
El residente indicó que los movimientos policiales fueron rápidos y sin aviso previo.
Patrullajes enmascarados generan preocupación
Agentes federales realizaron un operativo contra «migrantes irregulares con antecedentes criminales» en Nueva Orleans, en Luisiana, EE. UU., tras criticar a las autoridades demócratas de la ciudad por no cooperar.
La demócrata Helena Moreno, alcaldesa electa de la ciudad, quien… pic.twitter.com/RCpRZpTp1s
— NMás (@nmas) December 4, 2025
Agentes enmascarados participaron en los operativos de este suburbio de mayoría hispana.
Patrullaron en vehículos con matrícula oficial y también en autos sin placas visibles.
Este tipo de despliegue se ha repetido en varias ciudades importantes en los últimos meses.
Las imágenes de agentes encubiertos han generado inquietud entre comunidades locales.
Para muchos residentes, la presencia de fuerzas federales crea un ambiente de incertidumbre.
El operativo Catahoula Crunch sigue activo y acumula detenciones conforme avanza diciembre.
Las autoridades estatales y federales mantienen silencio sobre cuántas detenciones totales se han realizado.
Tampoco han informado cuánto tiempo permanecerán estos despliegues en Nueva Orleans.