Guardia Nacional llega a L.A. para frenar protestas migratorias.

En la madrugada del domingo 8 de junio, los primeros camiones de la Guardia Nacional de California —movilizados por orden directa del presidente Donald Trump— entraron al complejo federal del centro de Los Ángeles, donde se ubica el Centro de Detención Metropolitano.

El despliegue de unos 2 000 efectivos busca sofocar las protestas que estallaron el viernes tras redadas migratorias masivas.

Horas antes, decenas de agentes federales habían empleado gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y bolas de pimienta para dispersar manifestantes cerca de un Home Depot en Paramount, localidad latina al sur de la ciudad.

Las autoridades reportan más de 100 arrestos de inmigrantes en una semana y daños a vehículos de la Patrulla Fronteriza durante los choques.

