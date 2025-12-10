Juez frena despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles
Publicado el 12/10/2025 a las 13:08
- Juez frena despliegue militar
- California recupera control estatal
- Breyer critica argumentos federales
Un juez federal detuvo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, una medida ordenada por el presidente Trump y rechazada por las autoridades de California.
El fallo devuelve al gobernador Gavin Newsom el control de las tropas, según Univision.
La resolución también cuestiona de manera directa los argumentos del gobierno federal para justificar la federalización.
La orden del juez Charles Breyer establece que Newsom retoma la autoridad sobre la Guardia Nacional de California.
Guardia Nacional bloqueada por juez en California
🚩 Última Hora | Juez federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles.
— Al Punto (@AlPunto) December 10, 2025
Breyer criticó los razonamientos de la administración de Trump, señalando su falta de sustento.
El juez afirmó que el gobierno federal dejó en “claro que el único cheque que desean es uno en blanco”.
La decisión se convierte en un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Trump y Newsom.
Ambos se han distanciado por el impacto que el uso de militares ha tenido en la contención de protestas.
Newsom ha acusado al mandatario de actuar de forma unilateral e irresponsable.
Argumentos cuestionados
Breyer también examinó el alegato de que la federalización tenía como fin evitar la obstaculización de acciones migratorias.
El juez señaló que, seis meses después de la primera federalización, el gobierno aún mantiene control sobre unos 300 miembros de la Guardia.
Indicó que no existe evidencia de que la aplicación de la ley federal esté siendo obstaculizada.
Subrayó que tampoco hay pruebas de una afectación significativa.
El juez calificó la postura de los acusados como contraria a la ley.
Prohibió de manera expresa la federalización por parte de los demandados.
Interés público y efectos
Breyer sostuvo que “el equilibrio de la equidad y el interés público se inclinan a favor de los demandantes”.
Explicó que siempre es de interés público evitar la violación de derechos constitucionales.
La resolución reafirma los límites legales en el uso federal de la Guardia Nacional.
La disputa agrega presión política en un contexto de tensiones por la seguridad y las protestas.
El fallo deja en claro que los controles estatales no pueden ser desplazados sin fundamento legal.
La decisión marca un precedente en la relación entre el gobierno federal y los estados en materia de seguridad.
La controversia continúa mientras ambas partes evalúan los próximos pasos.