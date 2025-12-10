Juez frena despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Juez frena despliegue militar

California recupera control estatal

Breyer critica argumentos federales

Un juez federal detuvo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, una medida ordenada por el presidente Trump y rechazada por las autoridades de California.

El fallo devuelve al gobernador Gavin Newsom el control de las tropas, según Univision.

La resolución también cuestiona de manera directa los argumentos del gobierno federal para justificar la federalización.

La orden del juez Charles Breyer establece que Newsom retoma la autoridad sobre la Guardia Nacional de California.

Guardia Nacional bloqueada por juez en California

🚩 Última Hora | Juez federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Detalles 👉 https://t.co/OTYMSjQG0B pic.twitter.com/F9SqzxDHY9 — Al Punto (@AlPunto) December 10, 2025

Breyer criticó los razonamientos de la administración de Trump, señalando su falta de sustento.

El juez afirmó que el gobierno federal dejó en “claro que el único cheque que desean es uno en blanco”.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de hispano con estatus protegido desata críticas contra procedimientos de ICE

La decisión se convierte en un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Trump y Newsom.

Ambos se han distanciado por el impacto que el uso de militares ha tenido en la contención de protestas.

Newsom ha acusado al mandatario de actuar de forma unilateral e irresponsable.