Todo ocurrió durante el importante show de medio tiempo del Monday Night Football, pues Grupo Firme estaría cargo de realizar la presentación, pero desafortunadamente los integrantes de la banda no tuvieron la respuesta que esperaban por parte de los asistentes y espectadores del MFN. Archivado como: Grupo Firme reacciona abucheo.

Aunque no se han escapado de las duras críticas después de que Eduin Caz, vocalista y líder de la banda, se dejara ver en estado inconveniente en más de una ocasión durante sus presentaciones públicas tras encontrarse bajo los efectos del alcohol, ya que es de costumbre que en cada uno de los conciertos él aparezca con botella en mano.

Grupo Firme reacciona abucheo. Una de las bandas más sonadas en México es la que lidera Eduin Caz, pues el regional mexicano es uno de los géneros favoritos de muchos habitantes de ese país y de Estados Unidos, el grupo ha sido tendencia desde sus primeras apariciones en los escenarios dejando todo su talento en cada uno de sus shows pero en uno reciente no les fue nada bien que digamos.

Eduin Caz habla por Grupo Firme y reacciona tras el abucheo en el Monday Night Football

Fue a través de la cuenta oficial de Grupo Firme en Instagram que el líder de la banda colocó un fragmento de lo que vivieron durante esa noche acompañado de un texto, “Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday Night Football, al cuál felicito a mis amigos @49ers por el triunfo”, inicia la reacción de la agrupación.

“Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no somos moneda de oro. Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil”, siguieron manifestado a palabras de Eduin Caz tras haber sido abucheados. Archivado como: Grupo Firme reacciona abucheo.