Grupo Firme enfrenta investigación en Baja California Sur por interpretar un narcocorrido prohibido

Grupo Firme enfrenta investigación

Narcocorrido desata polémica

Autoridades analizan denuncia

La presentación de Grupo Firme en La Paz, Baja California Sur, el pasado 22 de noviembre desató una fuerte polémica legal.

Eduin Caz y los demás integrantes de la agrupación ahora están bajo investigación por presuntamente promover conductas delictivas durante su concierto.

Autoridades estatales confirmaron que se abrió una carpeta tras la interpretación del tema “Se fue la Pantera”, considerado un narcocorrido prohibido en esa entidad.

La denuncia apunta a una posible apología del delito.

La insistencia del público cambió la decisión de Eduin Caz

Según reportes, al inicio del espectáculo Caz fue consciente de la restricción.

“¿Oficial, se puede cantar ‘La Pantera’ aquí? La autoridad dice que no y yo hago caso”, expresó ante el público.

Sin embargo, la multitud comenzó a exigir la canción, una de las más solicitadas en sus presentaciones.

Ante la presión, el vocalista cedió.