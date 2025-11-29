Grupo Firme enfrenta investigación en Baja California Sur por interpretar un narcocorrido prohibido
Publicado el 11/28/2025 a las 21:09
- Grupo Firme enfrenta investigación
- Narcocorrido desata polémica
- Autoridades analizan denuncia
La presentación de Grupo Firme en La Paz, Baja California Sur, el pasado 22 de noviembre desató una fuerte polémica legal.
Eduin Caz y los demás integrantes de la agrupación ahora están bajo investigación por presuntamente promover conductas delictivas durante su concierto.
Autoridades estatales confirmaron que se abrió una carpeta tras la interpretación del tema “Se fue la Pantera”, considerado un narcocorrido prohibido en esa entidad.
La denuncia apunta a una posible apología del delito.
La insistencia del público cambió la decisión de Eduin Caz
Según reportes, al inicio del espectáculo Caz fue consciente de la restricción.
“¿Oficial, se puede cantar ‘La Pantera’ aquí? La autoridad dice que no y yo hago caso”, expresó ante el público.
Sin embargo, la multitud comenzó a exigir la canción, una de las más solicitadas en sus presentaciones.
Ante la presión, el vocalista cedió.
El momento que encendió la controversia
Caz trató de frenar la petición reiterada, pero la insistencia provocó que reconsiderara su postura.
“Déjame la pienso. Ya, ya la voy a pensar. Ya no les dije que no, espérenme tantito”, comentó entre risas y tensión.
Finalmente, anunció su decisión con un “¡Ya ni modo!… si nos apagan el concierto a chin… a su ma…”.
La interpretación del tema detonó las alertas de las autoridades presentes.
La denuncia avanza en manos de la Procuraduría
Después del evento, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur presentó una denuncia formal contra la agrupación.
El señalamiento está relacionado con la referencia a Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, figura del Cártel de Sinaloa mencionada en el narcocorrido.
La acusación fue registrada bajo el presunto delito de apología del crimen.
Además, la Fiscalía ya analiza videos y testimonios del concierto.
Autoridades municipales condenan la difusión del narcocorrido
La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, reaccionó al caso y expresó su preocupación por el impacto de este tipo de contenidos.
“Lamentablemente, con los narcocorridos se siembran otras semillas”, afirmó.
Advirtió que estos temas pueden influir negativamente en jóvenes y niñas, quienes “todavía no tienen esta conciencia”.
Señaló que su administración colaborará con la Fiscalía para esclarecer los hechos.
Grupo Firme guarda silencio mientras crece la polémica
Hasta el momento, ninguno de los integrantes de Grupo Firme ha emitido una postura oficial sobre la investigación.
El tema abrió nuevamente el debate sobre la prohibición de narcocorridos en distintas regiones del país.
La restricción no aplica a nivel nacional, sino en entidades que consideran estos temas como una promoción de la violencia.
Además, la agrupación podría enfrentar sanciones si las autoridades determinan que se violó la normativa estatal vigente, señaló ‘La Opinión‘.