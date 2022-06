En primer lugar, se puede ver a un hispano ‘presionado’ para que aporte algunos dólares a la causa. Al escuchar su nombre, Eduin se acerca con otra persona que no dudó en cooperar. En otra parte de este video, que provocó todo tipo de reacciones, se observa al vocalista interpretar el tema El amor soñado, que hicieran famoso Los Tucanes de Tijuana.

A través de las historias de Instagram tanto de Eduin Caz como del Grupo Firme, la cual retomaron programas como Chisme No Like, se puede ver un video de poco más de un minuto en el que los miembros de esta agrupación deleitan a los pasajeros del metro de Nueva York.

Tanto jóvenes como madres de familia, que viajaban en el metro de Nueva York, quedaron encantadas con esta sorpresa que les dieron los integrantes del Grupo Firme, sin imaginar si lo hicieron simplemente por diversión y recordar sus inicios o si de plano ya no les alcanza con lo que ganan en sus conciertos.

“Que no se pierda esas bonitas costumbres. Cómo extrañaba estos momentos. Mañana nos vemos en el @metlifestadium @grupofirme”, escribió Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme en sus redes sociales in imaginar el impacto que tendría entre sus admiradores esta publicación.

“¡Ya, supérame! Y deja de hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. ¡Ya, supérame! Que no te arda estar sin mí”, canta Eduin caz en una parte de este famoso tema musical (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Y en esta ‘serenata’ a los pasajeros del metro de Nueva York, no pudo faltar el tema Súperame, que desde su lanzamiento ha sido todo un éxito entre los seguidores del grupo Firme. Simplemente, el video oficial de esta canción tiene hasta el momento más de 260 millones de vistas en menos de un año.

“¡Payasos!”, les dicen a integrantes del Grupo Firme

Aunque varias personas aplaudieron el hecho de que Grupo Firme haya cantado en el metro de Nueva York por algunos dólares, otros simplemente los criticaron por hacer esto cuando están en la cúspide de su carrera: “¡Payasos!”, “No, pues wow, qué maravilla”, “A ver, que lo hagan en la Ciudad de México”.

“Felicidades, pero que lo haga en el metro de CDMX!!! Y deje de andar de che payaso”, “Lo debería hacer gratis con tanto dinero que tiene”, “Como en burla se lo repartieron y no porque amen a la gente, rídiculos, que dejen los vicios y drogas, no tendrán que andar pidiendo en la calle”, “Y en México no sale sin sus guarros”, se puede leer en más comentarios.