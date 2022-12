Ganadores del Grupo F: Marruecos, la sorpresa de Qatar 2022

A pesar del esfuerzo del equipo canadiense, el encuentro terminó 2-1 a favor de Marruecos , un resultado que no solo les dio el pase a la siguiente fase sino que los acomodó primeros en la tabla del posiciones del Grupo F , apuntó la FIFA. VER VIDEO AQUÍ .

Segunda vez en octavos de final

La algarabía de los marroquíes desbordó el estadio y es que no habían conseguido clasificar a octavos de final desde su participación en el Mundial de México 1986. De hecho, esta sería la segunda vez que el equipo africano consigue superar la fase de grupos, recordó The Associated Press.

Ahora, Marruecos clasifica primero en el Grupo F por delante de Croacia, que es el segundo equipo clasificado. Más información del encuentro Bélgica-Croacia AQUÍ. Ambos, Marruecos y Croacia, tendrán que esperar por los resultados de los encuentros de esta tarde del Grupo E para conocer a qué equipo se enfrentarán en la siguiente ronda.