¿Cuál es el «grupo de la muerte» en el Mundial 2026?

Grupo de la muerte Mundial 2026: análisis de los posibles cruces más peligrosos del torneo según el sorteo.

Este viernes se realizó en Washington el sorteo oficial de la Copa del Mundo 2026, un evento lleno de personalidades deportivas y políticas, y acompañado por un espectáculo musical de primer nivel.

Con el nuevo formato de 48 selecciones, los grupos quedaron más equilibrados. A diferencia de mundiales anteriores, no hubo un emparejamiento claramente superior a todos, aunque el Grupo I se perfila como el más exigente.

Grupo I: Francia, Senegal, repechaje 2 y Noruega

Una de las zonas más atractivas del torneo:

Francia , candidata al título

Senegal , potencia africana

Noruega , con Erling Haaland como figura

Ganador del repechaje entre Irak, Bolivia y Surinam

Haaland vs Mbappé, el duelo soñado

Un enfrentamiento entre Mbappé y Haaland sería uno de los momentos más esperados del mundial: los dos mejores delanteros del planeta, uno dominando la Premier League con Manchester City y el otro brillando en el Real Madrid.

Francia quiere revancha

El duelo también tiene historia: Senegal venció 1-0 a Francia en el Mundial 2002 con gol de Papa Bouba Diop. Además, existe un vínculo cultural y político que le agrega un condimento único al partido.

Grupo L: interesante y abierto

Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá se jugarán la clasificación en un grupo competitivo, con europeos favoritos pero africanos y centroamericanos con opciones reales.

