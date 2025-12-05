¿Cuál es el «grupo de la muerte» en el Mundial 2026?
Publicado el 12/05/2025 a las 17:27
Este viernes se realizó en Washington el sorteo oficial de la Copa del Mundo 2026, un evento lleno de personalidades deportivas y políticas, y acompañado por un espectáculo musical de primer nivel.
Con el nuevo formato de 48 selecciones, los grupos quedaron más equilibrados. A diferencia de mundiales anteriores, no hubo un emparejamiento claramente superior a todos, aunque el Grupo I se perfila como el más exigente.
Grupo I: Francia, Senegal, repechaje 2 y Noruega
Una de las zonas más atractivas del torneo:
-
Francia, candidata al título
-
Senegal, potencia africana
-
Noruega, con Erling Haaland como figura
-
Ganador del repechaje entre Irak, Bolivia y Surinam
Haaland vs Mbappé, el duelo soñado
Un enfrentamiento entre Mbappé y Haaland sería uno de los momentos más esperados del mundial: los dos mejores delanteros del planeta, uno dominando la Premier League con Manchester City y el otro brillando en el Real Madrid.
Francia quiere revancha
El duelo también tiene historia: Senegal venció 1-0 a Francia en el Mundial 2002 con gol de Papa Bouba Diop. Además, existe un vínculo cultural y político que le agrega un condimento único al partido.
Grupo L: interesante y abierto
Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá se jugarán la clasificación en un grupo competitivo, con europeos favoritos pero africanos y centroamericanos con opciones reales.
