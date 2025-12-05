Buscar
Inicio » Deportes » ¿Cuál es el «grupo de la muerte» en el Mundial 2026?

¿Cuál es el «grupo de la muerte» en el Mundial 2026?

Grupo de la muerte Mundial 2026: análisis de los posibles cruces más peligrosos del torneo según el sorteo.
Por 
2025-12-05T22:27:18+00:00
Foto: EFE

Publicado el 12/05/2025 a las 17:27

Este viernes se realizó en Washington el sorteo oficial de la Copa del Mundo 2026, un evento lleno de personalidades deportivas y políticas, y acompañado por un espectáculo musical de primer nivel.

Con el nuevo formato de 48 selecciones, los grupos quedaron más equilibrados. A diferencia de mundiales anteriores, no hubo un emparejamiento claramente superior a todos, aunque el Grupo I se perfila como el más exigente.

Grupo I: Francia, Senegal, repechaje 2 y Noruega

Una de las zonas más atractivas del torneo:

  • Francia, candidata al título

  • Senegal, potencia africana

  • Noruega, con Erling Haaland como figura

  • Ganador del repechaje entre Irak, Bolivia y Surinam

Haaland vs Mbappé, el duelo soñado

Un enfrentamiento entre Mbappé y Haaland sería uno de los momentos más esperados del mundial: los dos mejores delanteros del planeta, uno dominando la Premier League con Manchester City y el otro brillando en el Real Madrid.

Francia quiere revancha

El duelo también tiene historia: Senegal venció 1-0 a Francia en el Mundial 2002 con gol de Papa Bouba Diop. Además, existe un vínculo cultural y político que le agrega un condimento único al partido.

Grupo L: interesante y abierto

Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá se jugarán la clasificación en un grupo competitivo, con europeos favoritos pero africanos y centroamericanos con opciones reales.

