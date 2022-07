Raúl de Molina pide disculpas

Antes de terminar una transmisión más de El Gordo y la flaca, el conductor cubano Raúl de Molina, comentó sobre que se le acusaba de ‘racista’ al rechazar a la cantante dominicana. El se defendió diciendo que desconfiaba de todos a los que no tenía conocimiento si tenía o no coronavirus.

“No es una cosa que no la saludé, como han inventado, porque es dominicana. Sea china, cubana o americana no la voy a darle un beso si no conozco a nadie”, agregó. “Tengo miedo que me dé COVID como al presidente Biden”. Fue lo que dijo el compañero de Lily Estefan. ARCHIVADO DE: Grosería Raúl de Molina