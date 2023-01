EUGENIO DERBEZ PIDE QUE CANCELEN A BAD BUNNY. El comediante estalla tras la grosería del cantante a fanática: "La gente tiene el poder". (VIDEO)

Eugenio Derbez opinó sobre el escándalo del que todos hablan

Bad Bunny está en boca de todos y hasta el comediante opinó

El mexicano ¿exige que la gente deje de seguir al cantante? El escándalo de Bad Bunny contra una fanática a la que le aventó el celular al agua sigue dando de qué hablar y ahora varias celebridades se han manifestado respecto al tema y el más reciente en sumarse a la protesta contra el cantante es el actor Eugenio Derbez quien no tuvo piedad contra el también conocido como ‘Benito’. Las cámaras de Despierta América interceptaron a Eugenio Derbez y entre las preguntas se le cuestionó su punto de vista respecto al escándalo de Bad Bunny aventándole el celular a una fanática que lo único que quería era grabar un video con el famoso, pero el comediante mexicano no se contuvo y mandó un contundente mensaje. Eugenio Derbez manda un serio mensaje por grosería de Bad Bunny Eugenio Derbez ¿pidió a la gente que deje de seguir a Bad Bunny ante su comportamiento que claramente lo tiene mareado por la fama? El mexicano dio un mensaje enfocado en la forma en que el público permite que ciertas celebridades se comporten con ellos siendo que no deben de ser desagradecidos. “Pues mira, la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita… Yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han pegado, me han picado… con ustedes mismos lo han visto; cuando ustedes mismos llegan y me ponen el micrófono en la cara y una cámara y me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, están entre los empujones y demás”, comenzó diciendo Eugenio Derbez.

El comediante ‘se acabó’ al cantante ¿Pero la actitud de Bad Bunny con la fanática estuvo justificada? Eugenio Derbez ‘lo remató’ con sus palabras: “En general yo creo que lo que hizo está tremendamente mal, a los fans no hay que… además no era un momento en el que dijeras ‘lo están empujando’, era una muchacha, venía una niña y no creo que haya sido correcto, pero la gente que llena los estadios es la que tiene el poder y de quitarlo”, dijo. Y mandó mensaje también para los fanáticos de Bad Bunny: “Entonces la gente es la que tiene el poder de darlo o quitarlo, aplíquenlo”, dijo Eugenio Derbez en clara señal de desaprobación de que el cantante haya sido grosero con sus fanáticos manifestando que dicha acción debería tener consecuencias.

¿La gente está de acuerdo con las palabras de Eugenio Derbez? En el video de Instagram de ‘Despierta América’ los comentarios en apoyo a las palabras de Eugenio Derbez se hicieron presente: “Más claro ni el agua, muy bien dicho. Eres un genio Eugenio”, “A la juventud que ya él les advirtió que lo volverá a hacer a cualquiera, ya no se le acerquen, no lo miren, no vayan a sus conciertos y vamos a ver como el gas pela”, “Estuvo muy mal por Él .. es una chica jovencita . .. Es verdad que Ella no debió invadir su espacio personal, pero Él nunca debió tomar un objeto que no le pertenece y botarlo de esa manera”. Y otros comentarios sentenciaron: “Totalmente de acuerdo! El poder se lo han dado esas personas. Así que aplíquenlo. Y no es correcto en ningún aspecto porque esa niña ni lo empujó”, “Se tenía que decir y se dijo”, “Estamos hablando de EUGENIO DERBEZ que es un artista y tiene una trayectoria impecable, y sabe como manejar estas situaciones!”, “Cuando los fanáticos despierten de su fanatismo, lo van a poner en el lugar que pertenece”, se puede leer.

Bad Bunny ¿se merece el desprecio de la gente por lo que hizo? Y es que el problema con la actitud de Bad Bunny vino después del video viral pues en lugar de disculparse por sus acciones, se atrevió a echarle más leña al fuego con su desatinada advertencia en Twitter: “La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”. Los comentarios contra ‘San Benito’ fueron feroces: “Sé humilde. Reconoce tu error. Discúlpate: pública y personalmente con la Señorita”, “Qué soberbia. El gesto fue prepotente y desconsiderado. Le queda más fácil a un artista ponerse en los zapatos de un fan emocionado, que al revés”, “Que viva Daddy Yankee… Te falta mucho para ser Lider”, “Se te olvidó lo que es no tener plata para reemplazar un celular”, “Tus fans te han puesto donde estás. No sabes el esfuerzo que esa muchacha tal vez hizo para adquirir su teléfono”. AQUÍ PUEDES VER LO QUE DIJO EUGENIO DEREZ DE BAD BUNNY.

