Ja Morant anotó 49 puntos

¿Cómo terminó el marcador?

¿Quién ganó el encuentro?

El talentoso jugador Ja Morant anotó 49 puntos y atinó cinco triples para conducir el viernes a los Grizzlies de Memphis hacia una victoria por 129-122 sobre los Rockets de Houston, en un partido sumamente emocionante que dejó ver cual equipo fue mejor.

Morant cargó con el equipo en una noche en la que Desmond Bane y Tyus Jones no estuvieron muy acertados. Bane embocó solamente 3 de 16 tiros para 14 puntos y Jones se fue 4 de 13 con 11 unidades, de acuerdo con información publicada por The Associated Press el sábado por la noche.

Grizzlies vs Rockets

Los Rockets ganaban por 16 en la primera mitad, antes que los Grizzlies se apoyaran en una gran racha para iniciar el tercer cuarto y tomar la ventaja. Pero la racha no duró mucho, luego de una canasta de Brandon Clarke puso a Memphis arriba por dos unidades.

Lo anterior, previo a que Garrison Mathews y Jabari Smith Jr. aportaran triples consecutivos que pusieron arriba a Houston 108-104 con algo así como nueve minutos por jugar, de acuerdo con información publicada por The Associated Press el sábado por la noche.