Gritó “I’m a US Citizen!” mientras la arrastraban

Una mujer gritó ser US citizen mientras agentes federales la arrastraban del auto, pero lo que ocurrió después genera más preguntas.

Un operativo federal en Key Largo, Florida, terminó en un episodio que ya circula ampliamente en redes sociales y provoca cuestionamientos sobre los protocolos de detención.

Una mujer, que posteriormente fue confirmada como ciudadana estadounidense, fue sacada por la fuerza de su vehículo mientras gritaba desesperadamente que era “US citizen”, según muestra un video difundido por el Miami Herald.

El incidente ocurrió el miércoles 3 de diciembre y quedó registrado por el reportero David Goodhue, quien captó el momento en que varios agentes arrastran a la mujer —vestida con uniforme médico— desde su auto estacionado al borde de una transitada carretera.

Mientras los agentes la sujetaban y la inmovilizaban en el pavimento, la mujer clamaba por ayuda.

El video que detona la indignación pública

En las imágenes, se escucha claramente cómo la mujer ruega a gritos: “I’m a US citizen, please help me!”, mientras los agentes federales la retiran del vehículo y la colocan contra el suelo para esposarla.

En medio de su resistencia verbal, insiste: “Why are you doing this to me?”, un reclamo que ha alimentado la discusión sobre el uso de la fuerza y los límites del procedimiento.

El hecho de que la detenida portara uniforme médico añade una capa adicional de impacto al video, amplificando el debate sobre trato, proporcionalidad y la forma en que se ejecutan las verificaciones de identidad en operativos migratorios o de control fronterizo dentro de territorio estadounidense.

La versión oficial: negativa a identificarse y registro del vehículo

De acuerdo con un portavoz de US Customs and Border Protection (CBP), la intervención se produjo después de que la mujer presuntamente se negara a entregar su licencia de conducir y a bajar la ventana al ser detenida.

Esa negativa, según el CBP, llevó a los agentes a retirarla del vehículo, colocarla en la patrulla y proceder a un registro del automóvil.

Fue durante ese registro que los agentes encontraron su licencia de conducir y confirmaron que, efectivamente, era ciudadana estadounidense. Tras esta verificación, la mujer fue liberada, indicó el Miami Herald.

Preguntas sin resolver tras su liberación

Aunque el comunicado del CBP describe el procedimiento como una consecuencia directa de la negativa inicial de la conductora, el video plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada.

Especialmente considerando que nunca se le imputó un delito y que fue liberada tras confirmar su identidad.

El caso ya se convirtió en un punto caliente dentro del debate sobre prácticas federales en detenciones vinculadas a controles fronterizos internos, particularmente en regiones como los Cayos de Florida, donde operan agentes bajo jurisdicción de seguridad fronteriza.

La viralización del video podría derivar en solicitudes de revisión de protocolos, así como en discusiones más amplias sobre derechos civiles, identificación y límites de autoridad.

